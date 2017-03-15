Лукашенко назвал себя сторонником «имперского» Евросоюза

Белоруссия всегда будет работать на объединение и стабильность Евросоюза. Об этом в ходе встречи с главой МИД Бельгии сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Визит главы внешнеполитического ведомства Бельгии он назвал знаковым не только для двусторонних отношений, но и для отношений «со всей вашей империей».

«Мы и в трудные времена вам проблем не создавали, и в будущем никогда этих проблем вам создавать не будем», — пообещал Лукашенко.

«Евросоюз — это мощнейший полюс наряду с Китаем, Соединенными Штатами Америки. Это мощная опора для планеты, если она исчезнет — быть беде. Все ваши "брекситы" и националистические движения я не воспринимаю. Я сторонник Европейского Союза», — подчеркнул белорусский лидер.