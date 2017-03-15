 

Лукашенко назвал себя сторонником «имперского» Евросоюза

 

Белоруссия всегда будет работать на объединение и стабильность Евросоюза. Об этом в ходе встречи с главой МИД Бельгии сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Визит главы внешнеполитического ведомства Бельгии он назвал знаковым не только для двусторонних отношений, но и для отношений «со всей вашей империей».

«Мы и в трудные времена вам проблем не создавали, и в будущем никогда этих проблем вам создавать не будем», — пообещал Лукашенко.

«Евросоюз — это мощнейший полюс наряду с Китаем, Соединенными Штатами Америки. Это мощная опора для планеты, если она исчезнет — быть беде. Все ваши "брекситы" и националистические движения я не воспринимаю. Я сторонник Европейского Союза», — подчеркнул белорусский лидер.

1008 просмотров


Старости
Эльхан Мамедов: «Против Азербайджана могут быть введены санкции»
Эльхан Мамедов: «Против Азербайджана могут быть введены санкции»
Наша погода
Сегодня 13° / 6°
16 Март 12° / 6°
17 Март 10° / 5°
18 Март 12° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7282 AZN
1 EUR   =   1.8344 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

Bank of America: «Манат продолжит укрепляться»
Тело нефтяника передано семье
Анкара разорвет договор о городах-побратимах между Стамбулом и Роттердамом
В Индии будут пожизненно сажать за убой и провоз говядины
Россия поддержала кандидатуру Бюльбюльоглу на пост главы ЮНЕСКО
Президент Ильхам Алиев летит в Баку фото
И Порошенко стал безальтернативным президентом haqqin.az из Украины
Центробанк сохранил курс маната
Блогер Мехман Гусейнов остался в тюрьме
Путин об урегулировании в Карабахе
В аэропорту Звартноц выборы уже начались
Британские власти не намерены запрещать хиджабы
Нефть дорожает
Лукашенко назвал себя сторонником «имперского» Евросоюза
Боевики проникли в Эфиопию и украли 43 детей
Депутат обвинила в смерти девушек «Азеригаз»
В Дамаске взорвали Дворец правосудия 25 погибших
Генпрокуратура о трагедии в Хырдалане
Жители трех районов Баку получат спецпропуска в дни Исламиады Движение остальных ограничат
Путин полностью поддержал Саргсяна
Лавров: «У России нет планов воссоздавать СССР»
Почти 100 тысяч иракцев покинули западный Мосул
Шведский прокурор заговорил о деле Зии Мамедова и Арифа Аскерова
Полиция нагрянула с обысками в офисы Audi в Германии
Азербайджан закупит у Турции ракетные беспилотники