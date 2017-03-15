 

Нефть дорожает

 

Цены на нефть продолжают расти в среду после публикации отчета Международного энергетического агентства (МЭА), указавшего на успешное выполнение государствами ОПЕК условий соглашения о сокращении добычи нефти в январе-феврале 2017 года.

Стоимость Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени увеличилась на $0,84 (1,65%)  до $51,76 за баррель.

Цена на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,91 (1,91%) — до $48,63 за баррель.

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