Британские власти не намерены запрещать хиджабы

Правительство Великобритании не намерено вносить никаких законопроектов о запрете женщинам носить на рабочем месте религиозную одежду и символику, передает РИА Новости.

Согласно решению Европейского суда, опубликованному во вторник, работодатели могут ввести запрет в том случае, если есть "внутреннее правило компании, которое запрещает видимое ношение какого-либо философского или религиозного символа". В таком случае запрет, как постановил суд, "не является прямой дискриминацией".

"У нас в стране крепкая традиция поддержки свободы самовыражения. Все женщины имеют право выбирать сами, что им носить. Мы не будем вносить никаких законопроектов на эту тему. Что касается этого конкретного вопроса, я понимаю, что речь идет, в первую очередь, о хиджабах. Бывают ситуации, когда лучше, чтобы их не было: например, при досмотрах на границе или, может быть, в судах. Отдельные институты могут решать сами, что им запрещать. Но это не задача правительства – регулировать, что кому носить. И мы продолжим отстаивать свободу выражения", — сказала Мэй, выступая в среду в парламенте страны.