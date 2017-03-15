 

Британские власти не намерены запрещать хиджабы

 

Правительство Великобритании не намерено вносить никаких законопроектов о запрете женщинам носить на рабочем месте религиозную одежду и символику, передает РИА Новости.

Согласно решению Европейского суда, опубликованному во вторник, работодатели могут ввести запрет в том случае, если есть "внутреннее правило компании, которое запрещает видимое ношение какого-либо философского или религиозного символа". В таком случае запрет, как постановил суд, "не является прямой дискриминацией".

"У нас в стране крепкая традиция поддержки свободы самовыражения. Все женщины имеют право выбирать сами, что им носить. Мы не будем вносить никаких законопроектов на эту тему. Что касается этого конкретного вопроса, я понимаю, что речь идет, в первую очередь, о хиджабах. Бывают ситуации, когда лучше, чтобы их не было: например, при досмотрах на границе или, может быть, в судах. Отдельные институты могут решать сами, что им запрещать. Но это не задача правительства – регулировать, что кому носить. И мы продолжим отстаивать свободу выражения", — сказала Мэй, выступая в среду в парламенте страны.

333 просмотров


Старости
Эльхан Мамедов: «Против Азербайджана могут быть введены санкции»
Эльхан Мамедов: «Против Азербайджана могут быть введены санкции»
Наша погода
Сегодня 13° / 6°
16 Март 12° / 6°
17 Март 10° / 5°
18 Март 12° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7282 AZN
1 EUR   =   1.8344 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

Bank of America: «Манат продолжит укрепляться»
Тело нефтяника передано семье
Анкара разорвет договор о городах-побратимах между Стамбулом и Роттердамом
В Индии будут пожизненно сажать за убой и провоз говядины
Россия поддержала кандидатуру Бюльбюльоглу на пост главы ЮНЕСКО
Президент Ильхам Алиев летит в Баку фото
И Порошенко стал безальтернативным президентом haqqin.az из Украины
Центробанк сохранил курс маната
Блогер Мехман Гусейнов остался в тюрьме
Путин об урегулировании в Карабахе
В аэропорту Звартноц выборы уже начались
Британские власти не намерены запрещать хиджабы
Нефть дорожает
Лукашенко назвал себя сторонником «имперского» Евросоюза
Боевики проникли в Эфиопию и украли 43 детей
Депутат обвинила в смерти девушек «Азеригаз»
В Дамаске взорвали Дворец правосудия 25 погибших
Генпрокуратура о трагедии в Хырдалане
Жители трех районов Баку получат спецпропуска в дни Исламиады Движение остальных ограничат
Путин полностью поддержал Саргсяна
Лавров: «У России нет планов воссоздавать СССР»
Почти 100 тысяч иракцев покинули западный Мосул
Шведский прокурор заговорил о деле Зии Мамедова и Арифа Аскерова
Полиция нагрянула с обысками в офисы Audi в Германии
Азербайджан закупит у Турции ракетные беспилотники