В аэропорту Звартноц выборы уже начались

Главные воздушные ворота Армении - Звартноц, отодвинув на задний план заботу о комфортных прилете и отлете пассажиров, озаботились подготовкой к апрельским парламентским выборам в стране, пишет издание «Паст».

Судя по всему, выборы здесь уже начались. Не до пассажиров сейчас, ими занимаются как бы между делом - местное руководство решает более серьезные задачи: составляет списки избирателей, куда вносятся не только сотрудники компании, но и их родственники, друзья и просто знакомые.

Участи быть включенным в особо важный документ не избежали ни сторож, ни уборщица, ни парковщик, вообще никто, даже из второго состава обслуживающего персонала, а также их сестры, братья, свекры, тещи - одним словом, все окружение.

Чтобы набрать голоса для господствующей Республиканской партии (РПА), аэропортовское начальство требует, чтобы каждый сотрудник не забыл никого из родственников – двоюродных, троюродных и даже четвероюродных.

Девиз кампании: «Всем голосовать за РПА!» А если не изберете РПА или не сможете доказать, что голосовали за нее, - немедленно уволим с работы, грозится руководство Звартноц.

В общем, привычный предвыборный шантаж в Армении набирает обороты.