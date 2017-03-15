Путин об урегулировании в Карабахе

Россия продолжает оказывать содействие в решении нагорно-карабахского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин на совместной с армянским коллегой Сержем Саргсяном пресс-конференции в Москве, сообщает ТАСС.

По его словам, данный вопрос обсуждался в ходе сегодняшней встречи с Саргсяном.

"Россия продолжает оказывать содействие в поисках взаимоприемлемых развязок конфликта в рамках различных форматов - как в рамках Минской группы ОБСЕ, так и в ходе прямых контактов с Ереваном и Баку", - заявил глава российского государства.