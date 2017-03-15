Пару лет назад все происходящее в Украине занимало главное место в мировых СМИ, однако потом медленно, но верно скатилось до уровня вязкого политического марафона, который не особо интересен за пределами страны. Да и новые конфликты и проблемы нашей планеты оказались более актуальными. Для Азербайджана - это урегулирование карабахского конфликта. Для Турции - конфликт с ЕС и Нидерландами. Для Ирана - отношения с США и Израилем. Для России - целый комплекс проблем политического и экономического характера, включая сирийскую и украинскую.

Сегодня в мире гораздо активнее обсуждается растущее влияние Китая и предстоящие выборы в Германии и Франции, не говоря уже об усугубляющемся противостоянии нового президента США Трампа и его политических противников. В общем, миру сейчас не до Украины. Тем не менее вовсе игнорировать более-менее значимые события в столь большой европейской стране никто не зарекался. Тем более когда происходящее там перехлестывает через край.

Блокада Донбасса: сторонники, противники, интересанты

Из последнего самого обсуждаемого это, безусловно, ситуация с торговой блокадой Донбасса. Как известно, еще 26 декабря 2016 года ветераны добровольческих батальонов (добробаты) объявили о начале блокады «ЛДНР», требуя освобождения заложников. В результате Украина перестала получать из сепаратистских областей уголь и другие товары.

С тех пор блокада постоянно расширяется. Формально украинская власть осуждает все эти действия. Премьер-министр Владимир Гройсман предупредил, что блокада отрицательно сказывается на деятельности предприятий, зависимых от поставок с оккупированных территорий, а в итоге и на энергоснабжении украинских городов. А глава МВД Украины Арсен Аваков назвал блокаду авантюрой и возложил ответственность за нее на объединение «Самопомощь» и его парламентскую фракцию.

А вот партия «Батькивщина» поддерживает торговую блокаду Донбасса. Об этом на днях заявила лидер фракции Юлия Тимошенко, выступая на заседании согласительного совета парламента.

Ну и, само собой, активно поддерживает блокаду и экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, а с ним еще несколько более мелких политических и персон.

Есть и мнение экспертного сообщества. Оно неоднозначно. К примеру, директор украинского Института экономики и прогнозирования Валерий Геец считает, что блокада, железнодорожных путей, по которым Украина получает уголь из «ДНР», выгодна прежде всего олигарху Игорю Коломойскому, который заинтересован в поставках мазута на переоборудованные ТЭС и ТЭЦ. «Сегодня, прикрываясь высокими патриотическими лозунгами, добробаты играют на руку Коломойскому. Блокада и полный отказ от угля открывает для него монополию в энергетическом секторе», - считает он.

Ставка на силу

Как видим, поляризация взглядов значительная. И неизвестно, сколько бы продолжалось все это словесное противостояние между властью и ее оппонентами, если бы не случившееся вчера. Итак, возле железнодорожной станции Кривой Торец в Донецкой области располагался редут 16-го добровольческого батальона, полностью заблокировавший железнодорожную линию, посредством которой осуществлялись торговые операции с «ДНР» и «ЛНР». В штабе блокады неоднократно заявляли, что силовики готовят силовой разгон редута.

И вот 13 марта штаб обнародовал якобы приказ начальника управления полиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина. В нем говорилось, что участники блокады должны быть задержаны. Однако сам Аброськин у себя на странице в Facebook заявил, что этот документ является фейком. Тем не менее позже в Кривой Торец прибыли силовики. Очевидцы утверждают, что это была спецгруппа СБУ при поддержке БТР и спецназа полиции. Ко всему прочему, в районе глушили мобильную связь.

Участники блокады назвали действия СБУ и полиции по ликвидации редута силовым разгоном и уверяют, что по ходу операции избивали ветеранов АТО и активистов. Нардеп от «Батькивщины» Игорь Луценко сообщил, что задержаны около 30 участников блокады, но оказалось, что их больше 45. В штабе Антитеррористического центра (АТЦ) заявили, что были осуществлены контрдиверсионные мероприятия, поводом для которых послужил отказ сдать оружие. «Мы никого не штурмуем, проводятся контрдиверсионные мероприятия», - заявила спикер СБУ Елена Гитлянская.

В АТЦ добавили, что у задержанных изъято «много оружия и значительное количество бутылок с зажигательной смесью». Возмущающиеся силовым разгоном блокады составили обращение к президенту, премьеру, председателю Верховной рады и генпрокурору со следующими требованиями: освободить задержанных участников блокады, уволить главу МВД Арсена Авакова и начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, главу СБУ Василия Грицака, руководителя Антитеррористического центра при СБУ Виталия Маликова, а также принять закон о временно оккупированных территориях.

Всех всё устраивает

Протестовали против задержания «блокадников» и во Львове, Ивано-Франковске, Виннице. Там жгли шины и требовали урегулировать ситуацию. Мэр Львова Андрей Садовый также призвал президента освободить задержанных. А Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook написал: «Если сойдет с рук разгон протеста на местах торговли на крови, мы реально будем жить в другой, намного худшей стране. Мы начинаем мобилизацию. Будем добиваться прозрачной, открытой, честной политики».

Но главный показатель, не высказывания политиков, а реакция общества. Сразу после разгона редута в штабе блокады призвали прийти на Майдан и потребовать освобождения задержанных. Так вот СМИ сообщали, что около стелы Независимости собрались от 100 до 500 человек. Были и народные депутаты. И это ничтожно мало для противников Петра Порошенко.

Так что даже после силового разгона одного из участков блокады «торговли на крови», после резонансного дела Романа Насирова, после огромного числа сообщений о зашкаливающей коррупции, после очередного обвала уровня жизни украинцев и арестов наиболее одиозных представителей прежней власти украинцы всё еще не готовы массово выходить с требованием об отставке Порошенко.

И дело здесь в первую очередь в том, что никто из оппонентов президента Украины не обладают у украинцев доверием в той мере, чтобы люди вышли ради них на улицы. Всех их, от Тимошенко до Саакашвили, именуют или популистами, или, мягко выражаясь, нерукопожатными личностями. А о Юлии Владимировне и вовсе полу в шутку полу всерьез говорят, что в Украине уже был однажды президент-зэк, это Янукович, и второго, даже если это женщина, уже не нужно.

А вообще-то подавляющему большинству граждан страны уже основательно надоели любые политики. Народ не доверяет никому, не ждет ничего и ни от кого - он ведет свою, ежедневную, борьбу за выживание, справедливость, законность. Ну а поскольку в Украине «недиктатура», сделать во всем виноватой власть легко. Очень многих, особенно целый ряд украинских оппозиционных политиков, привыкших извлекать выгоду из любых ситуаций, устраивает такое положение дел.

А это значит, что крайне мало шансов и на новый Майдан, и на досрочные президентские выборы. Они, согласно Конституции, должны состояться в 2019 году. И так, скорее всего, и будет. Более того, с большой долей вероятности можно прогнозировать, что на них снова победит Петр Порошенко, тем более что он этого очень хочет.

Помнится, глава администрации президента Украины Игорь Райнин даже заявил, что альтернативы второму сроку президента Петра Порошенко не существует. Похоже, что он прав, как бы это удивительно ни звучало.