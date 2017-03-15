 

В Индии будут пожизненно сажать за убой и провоз говядины

 

Власти индийского штата Гуджара представят парламенту страны проект закона, ужесточающего наказание за убой и провоз говядины, нарушителям может грозить пожизненное заключение, сообщает британское издание The Guardian.

Согласно действующему законодательству Индии, нарушителю закона грозит до семи лет тюрьмы, а также выплата штрафа в 50 тысяч рупий (около 615 долларов США).

"Мы хотим сделать этот закон более строгим", — приводит газета слова члена партии "Бхаратия Джаната", главный министр штата Гуджара Виджай Рупани.

Помимо пожизненного заключения, проект закона предполагает конфискацию транспортного средства, на котором перевозилась говядина.

Издание отмечает, что в ряде штатов, главами которых являются члены партии "Бхаратия Джаната", еще в 2014 году ужесточили наказание за это преступление.

Лидером "Бхаратия Джанаты" является премьер-министр Индии Нарендра Моди.

По данным The Guardian, употреблять говядину можно только в 8 из 29 штатов Индии. Несмотря на то, что корова является священным животным, едят ее индусы на юге страны. Также потребителями говядины являются мусульмане.

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