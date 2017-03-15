Анкара разорвет договор о городах-побратимах между Стамбулом и Роттердамом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал премьер-министру страны Бинали Йылдырыму разорвать соглашение о городах-побратимах между Стамбулом и Роттердамом. Об этом сообщила газета Hurriyet Daily News, передает ТАСС.

"Я сказал нашему премьер-министру вчера вечером, что он должен немедленно проинформировать мэра Стамбула и разорвать наше соглашение о городах-побратимах с Роттердамом в одностороннем порядке, потому что для нас невозможно поддерживать побратимство с такими людьми", - приводит издание слова Эрдогана.

Дипломатический скандал между Турцией и Нидерландами разгорелся на фоне решения голландских властей запретить из соображений безопасности выступления в королевстве турецких политиков в поддержку конституционной реформы в республике. С учетом этого запрета 11 марта голландские власти отказались выдавать разрешение на посадку в Роттердаме самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и депортировали министра по делам семьи и социальной политике Фатму Бетюль Сайан Кайя, прибывшую в Роттердам.

В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил голландцев с нацистами, потребовал извинений и пообещал принять самые жесткие меры в отношении Нидерландов. Затем Анкара приняла решение запретить возвращение голландского посла из отпуска, не принимать дипломатические авиарейсы из Голландии и приостановить все контакты на высоком уровне с Амстердамом.