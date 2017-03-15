Тело нефтяника передано семье

Специальным штабом, созданным в Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 декабря 2016 года «О мероприятиях в связи с аварией, произошедшей на нефтесборном пункте производственного объединения «Азнефть» SOCAR», в составе представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», согласно утвержденному плану продолжаются поисково-спасательные работы по определенным секторам.

Как сообщили haqqin.az в штабе, в результате поисково-спасательных работ 13 марта в море было обнаружено тело мужчины. Официально подтверждено, что им оказался машинист насосных установок нефтегазодобывающего участка №1 Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова ПО «Азнефть» Рамиз Гулу оглу Аббасов (1970 г.р.).

Тело нефтяника будет передано его семье.