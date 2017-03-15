Bank of America: «Манат продолжит укрепляться»

Азербайджанский манат имеет потенциал для дальнейшего укрепления, отмечается в отчете Bank of America Merrill Lynch (BofA-ML), подготовленном по итогам визита специалистов банка в Баку, передает Интерфакс.

«Манат имеет потенциал для дальнейшего восстановления из-за жесткой монетарной политики и контролируемых источников давления на девальвацию», - говорится в отчете.

Согласно отчету, при уровне долларизации банковских депозитов около 80% потенциал дедолларизации может быть важным драйвером для восстановления маната.

«Банковский сектор Азербайджана будет продолжать нуждаться в государственных и частных ресурсах, а его текущее состояние будет сдерживать рост экономики страны. Тем не менее проблемы сектора останутся управляемыми в макроэкономической перспективе», - отмечается в отчете.

Банк отмечает, что, согласно различным оценкам, доля нерабочих кредитов сектора варьируется в пределах 40-80%.

Миссия банка в ходе визита в Баку провела встречи с регуляторами финансового рынка, главными корпоративными эмитентами, местными и зарубежными экспертами.