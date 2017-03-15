 

О чем договорились Путин и Саргсян? сообщает Кремль

Автор: Отдел информации 

По результатам переговоров В.Путин и С.Саргсян выступили с совместной декларацией. Как сообщает пресс-служба Кремля, в декларации нашли отражение и вопросы, затрагивающие национальную безопасность Азербайджана и карабахскую проблему.

В частности, согласно декларации, Россия и Армения будут и впредь укреплять военно-стратегическое партнерство в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. ОДКБ провозглашен традиционным гарантом безопасности Армении. Путин и Саргсян вновь отметили создание Объединенной группировки войск Вооруженных Сил Республики Армения и Вооруженных Сил Российской Федерации.

Путин и Саргсян также договорились о планомерном военном и военно-техническом сотрудничестве России и Армении в целях обеспечения региональной и международной безопасности.

Президенты России и Армении вновь провозгласили принципы карабахского урегулирования: «Президент Российской Федерации и Президент Республики Армения подтвердили приверженность урегулированию нагорнокарабахского конфликта исключительно мирными средствами на основе составляющих единое целое принципов неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности государств, равноправия и права народов на самоопределение. Президенты подчеркнули важность выполнения договоренностей, достигнутых на саммитах по Нагорному Карабаху, проведенных в мае и июне 2016 г. в Вене и Санкт-Петербурге, направленных на недопущение эскалации ситуации в зоне конфликта, стабилизацию обстановки и создание условий для продвижения мирного процесса. Они дали высокую оценку усилиям, предпринимаемым сопредседателями Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе для содействия мирному урегулированию конфликта», - говорится в декларации, распространенной пресс-службой Кремля.

Напомним, что сегодня 15 марта президент Армении Серж Саргсян по приглашению В.Путина находился с официальным визитом в Москве.

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