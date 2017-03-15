В Индии на деревню упал истребитель

В индийском штате Раджастан на северо-западе страны потерпел крушение истребитель Су-30МКИ национальных ВВС, передает телеканал NDTV.

Катастрофа произошла днем во время планового вылета. Самолет должен был приземлиться на авиабазе Уттарлай, но рухнул на жилой дом в местной деревне.

В результате пострадали трое жителей дома - их госпитализировали с ожогами и другими травмами. Пилотам удалось катапультироваться.

После падения самолета в деревне начался пожар, уничтоживший шесть домов и два мотоцикла, пострадал также скот, отмечается в репортаже.