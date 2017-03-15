 

Хакеры похищают данные пользователей WhatsApp

 

В веб-версиях популярных мессенджеров WhatsApp Web и Telegram Web обнаружена опасная уязвимость, подвергающая риску сохранность личных данных пользователя, сообщает Gazeta со ссылкой на Check Point Software Technologies.

Хакер, воспользовавшись уязвимостью, отправляет жертве вредоносный код, замаскированный под изображение. После клика на картинку злоумышленник получает доступ к данным пользователя, а затем может разослать этот же файл по всем его контактам, таким образом организовав масштабную атаку.

Согласно информации Check Point, на настоящий момент WhatsApp и Telegram работают над устранением проблемы.

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