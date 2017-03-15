Госсекретарь США отправился в турне по странам Азии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон начинает турне по трем странам Азии, в задачи которого входит успокоить союзников и обсудить способы противодействия ядерной и ракетной угрозам, исходящим от КНДР, передает «Голос Америки».

Турне начнется с Японии, где в четверг Тиллерсону предстоит встретиться с премьер-министром страны Синдзо Абэ и министром иностранных дел Фумио Кисидой.

В пятницу Тиллерсон отправится в Южную Корею на переговоры с и.о. президента Хван Ге Аном и министром иностранных дел Юн Бенсе. При этом в программу его визита не входят встречи с представителями оппозиции страны, где в мае пройдут выборы нового лидера.