В Йемене голодают 17 миллионов человек

Почти две трети населения Йемена сталкиваются с голодом и нуждаются в срочной помощи, острый продовольственный дефицит угрожает более чем 17 миллионам человек, говорится в совместном релизе Продовольственной и Сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), ЮНИСЕФ и Всемирной продовольственной программы (ВПП), передает РИА Новости.

Конфликт между повстанцами и правительством в Йемене продолжается с 2014 года, в нем на стороне правительства участвуют вооруженные силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Организованные ООН мирные переговоры в Женеве и Кувейте не дали результата.

"Учитывая, что примерно 17 миллионов человек находятся в "чрезвычайной" или "кризисной" фазе продовольственной безопасности, Йемен в настоящее время является одним из крупнейших очагов голода в мире, то есть с июня 2016 года количество голодающих увеличилось на 21 процент", - отмечается в сообщении.