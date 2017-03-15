 

Киев начал полную транспортную блокаду Донбасса

 

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил временное полное прекращение транспортного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса с 13 часов 15 марта. Об этом по окончании заседания СНБО заявил его секретарь Александр Турчинов, передает «Страна».

По его словам, СНБО решил временно, до реализации определенных пунктов минских соглашений, а также до возвращения под украинскую юрисдикцию предприятий, находящихся на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения.

Как уточнил министр внутренних дел страны Арсен Аваков, перекрытие железнодорожных и автомобильных торговых путей в ДНР и ЛНР не затронет гуманитарные грузы, а также личный автотранспорт. «Решение не касается граждан и их личного имущества. Это касается товаров в промышленных объемах, а не колбасы в сумках для семьи», — пояснил глава МВД.

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