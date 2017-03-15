Неизвестный открыл огонь на улице в пригороде Торонто

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Неизвестный мужчина открыл огонь на улице города Вон (провинция Онтарио) в пригороде Торонто, передает в среду ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.

В результате ранения получили два человека. По данным полиции, 28-летняя женщина от полученных ранений скончалась в больнице, 40-летний мужчина также был госпитализирован, но его жизни ничего не угрожает.

В настоящее время стражи порядка ищут возможных свидетелей преступления для получения большей информации, которая поможет найти предполагаемого стрелка. Подробности пока не сообщаются.

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