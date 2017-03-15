 

Дрон за 300 долларов сбили сверхдорогой американской ракетой Patriot

 

Одна из стран-союзников США сбила небольшой квадрокоптер из зенитно-ракетной системы Patriot («Пэтриот»). Об этом рассказал на военном симпозиуме руководитель Командования боевой подготовки Армии США, американский генерал Дэвид Перкинс. Видео его выступления было опубликовано на YouTube 13 марта; на него в среду обратила внимание газета The Independent.

По словам генерала, стоящую около трех миллионов долларов ракету класса «земля-воздух» для поражения беспилотника использовал «очень близкий союзник». «Это сработало, они достали его», — сказал Перкинс.

Он отметил, что у недорогого «квадрокоптера с Amazon не было шанса против Patriot».

В то же время генерал усомнился в экономической целесообразности таких действий. «Будь я врагом, я бы подумал: "Стоит залезть на eBay и купить как можно больше этих 300-долларовых квадрокоптеров, чтобы израсходовать все имеющиеся у них ракеты"», — сказал он.

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Дрон за 300 долларов сбили сверхдорогой американской ракетой Patriot
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