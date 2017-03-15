Порошенко приветствует назначение Мехрибан Алиевой первым вице-президентом

Назначение Мехрибан Алиевой первым вице-президентом внесет важный вклад в развитие Азербайджана. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время встречи с делегацией Азербайджана во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым, сообщает пресс-служба Минэкономики.

В сообщении отмечается, что принявший азербайджанскую делегацию Петр Порошенко в первую очередь попросил передать свои теплые приветствия президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а также поздравление Мехрибан Алиевой в связи с ее назначением первым вице-президентом Азербайджана. Президент Украины подчеркнул большие заслуги Мехрибан Алиевой и выразил уверенность в том, что это назначение внесет важный вклад в развитие Азербайджана.

Выразив удовлетворение сотрудничеством между двумя странами в политической, экономической и других сферах, а также в рамках международных организаций, Порошенко подчеркнул, что его страна придает большое значение расширению связей с Азербайджаном и наличие широких возможностей в этой сфере.

Напомним, что серией поправок в Конституцию, принятых на конституционном референдуме 26 сентября 2016 года, в Азербайджане был учрежден институт вице-президентства. 21 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев воспользовался своим конституционным правом и назначил на должность первого вице-президента Мехрибан Алиеву.