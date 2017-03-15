Путин отправится на Землю Франца-Иосифа

Президент РФ Владимир Путин посетит Землю Франца-Иосифа и пообщается с экологами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«В преддверии арктического форума президент планирует посетить Землю Франца-Иосифа. Пообщается с экологами. Посмотрит результаты уборки», — указал Песков.

По его словам, на форуме, который пройдет 29—30 марта в Архангельске, у президента запланирована обширная программа: двусторонние встречи с главами Исландии и Финляндии, участие в работе форума, пленарном заседании. «И ожидается достаточно объемное, содержательное выступление президента по арктической проблематике», — добавил Песков.