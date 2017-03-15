Комиссия ООН обвинила Израиль в "режиме апартеида"

Экономическая и социальная комиссия ООН для Западной Азии ЭСКЗА представила в среду доклад с обвинением властей Израиля в создании "режима апартеида" в отношении палестинского народа, передает РИА Новости.

Апартеидом называется политика расовой сегрегации (разделения), проводившаяся властями ЮАР с 1948 по 1989 год. Термин впоследствии стал применяться в отношении аналогичной политики и в других странах.

"Доклад заключает, что Израиль создал режим апартеида, который доминирует над палестинским народом. Понимая серьезность такого обвинения, авторы полагают, что существующие доказательства подтверждают без сомнения виновность Израиля в политике и практике, составляющей основу преступления апартеида, как он описан в международном праве", — говорится на первой странице опубликованного сайтом комиссии документа.