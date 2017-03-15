Саргсян встретился с Медведевым

В рамках визита в Россию президент Армении Серж Саргсян встретился с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, сообщает «Новости-Армения».

В ходе состоявшейся беседы президент Армении и премьер-министр РФ обсудили, как протекает существующее по всем направлениям взаимодействие между двумя государствами, обобщили результаты выполненной до сих пор работы и обсудили возможности расширения торгово-экономического сотрудничества.

Помимо двусторонних армяно-российских отношений, Серж Саргсян и Дмитрий Медведев коснулись также вопросов эффективного применения механизмов взаимодействия в рамках ЕАЭС.