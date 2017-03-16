Порошенко исключил досрочные выборы в Раду

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не допустит проведения досрочных выборов в Верховную Раду. Об этом он сообщил в среду, 15 марта, передает издание «Лiга.Новости».

По его словам, очередные выборы депутатов парламента, как и планировалось, состоятся в 2019 году. «Решение о досрочных парламентских выборах и о роспуске парламента принимает исключительно президент... Я хочу успокоить всех оппозиционеров и подчеркнуть, что никаких досрочных парламентских выборов... я им не подарю», — отметил Порошенко.

В январе спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что досрочных выборов в Раду в 2017 году не будет. «Я глубоко убежден, что тот сценарий, который навязывается Украине, извне, это сценарий не украинский», — отметил он.