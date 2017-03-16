 

Сбербанк предложит азербайджанцам бесплатное лечение в России

Автор: Отдел информации 

Стартап в сфере страхования для привлечения иностранцев на лечение в Россию Forint прошел отбор на четырехмесячную акселерационную программу Investment Ready Program, организованную правительством Австрии. Об этом Rusbase сообщили в компании «Сбербанк страхование жизни» (дочернее предприятие «Сбербанка»), сотрудники которой разрабатывают Forint.

Предполагается, что через Forint (Foreigners Insurance International) люди, не проживающие в России, смогут заказать медицинскую страховку стоимостью от $20, которая в случае какого-либо заболевания позволит получить бесплатное лечение в РФ.

Своими клиентами в Forint видят жителей Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и других стран постсоветского пространства, а также стран Африки, Ближнего Востока, Южной Америки и Юго-Восточной Азии. 

«Основная идея проекта заключается в том, что в связи с девальвацией рубля по отношению к ведущим мировым валютам, иностранным гражданам лечиться в РФ стало более выгодно», – поясняет директор по инновациям в «Сбербанк страхование жизни» Сергей Шаяхметов. По словам Шаяхметова, проект создан по запросу Минздрава, который разрабатывает сейчас меры по привлечению иностранцев в Россию.

В данный момент сервис еще не запущен, однако готов прототип, рассказал Шаяхметов в разговоре с Rusbase. Разработчики проекта работают над бизнес-моделью, способами монетизации проекта и прорабатывают варианты регистрации юрлица – с участием банка, дочерних обществ «Сбербанка» или его венчурного фонда.

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