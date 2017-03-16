Хиллари Клинтон хочет стать мэром Нью-Йорка

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, проигравшая на президентских выборах 2016 года, может баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка.

Как передает портал TMZ со ссылкой на источник, в феврале состоялась встреча, в ходе которой стало известно, что Клинтон «проявляет интерес к такой возможности». При этом политик, которая ранее также занимала должность сенатора Конгресса США от штата Нью-Йорк, «говорила с людьми из своего окружения, чтобы определить готовность поддержать ее кандидатуру».

Между тем газета The Hill отмечает, что консультанты Клинтон опровергли подобные слухи еще в январе. С января 2014 года мэром Нью-Йорка является Билл де Блазио.