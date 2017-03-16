 

Министру финансов Германии прислали бомбу

 

Пакет со взрывчаткой пришел на адрес министестра финансов Германии Вольфганг Шойбле из Греции, отправителем посылки значился вице-президент греческой оппозиционной партии "Новая Демократия" Георгиадис  Адонис, пишут немецкие СМИ.

Служба безопасности министерства финансов Германии обратила внимание на пакет, который пришел из Греции со штампом "MAIL AIR" Hellenic Post, на адрес министра финансов Греции Вольфганг Шойбле. На письме был издевательски написан обратный адрес.

Охрана министерства, проведя предусмотренную правилами проверку, обнаружила следы взрывчатки в пакете. Сразу же была вызвана группа саперов, которая обнаружила в пакете смесь различных взрывчатых веществ, которые были оперативно обезврежены. 

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Министру финансов Германии прислали бомбу
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