Сегодня Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку доллара до 0,75-1% годовых с уровня в 0,5-0,75%, что по мнению международных экспертов, ослабит валюты развивающихся рынков. Такого мнения, к примеру, придерживается глава фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин.

При этом стоит отметить, что национальная валюта в Азербайджане продолжает укрепляться. Так, курс доллара в среду составил 1,7282 AZN понизившись по сравнению с предыдущим днем на 0,0155 AZN. Та же ситуация и с евро, курс которого упал 15 марта на 0,0233 AZN. На четверг Центробанк Азербайджана оставил курс без изменений.

Повлияет ли все-таки решение Федеральной резервной системы США на манат?

В беседе с haqqin.az экономист Азер Мехтиев отметил, что в последнее время процессы, происходящие с азербайджанским манатом сложно понять.

«Но раз Федеральная резервная система США поднимает базовую ставку, то это должно оказать влияние на курс маната. Дело в том, что повышение базовых ставок ФРС США влияет и на цену на нефть – она должна упасть. Все это, конечно же, может отразиться и на манате».

В свою очередь, эксперт-экономист Рашад Гасанов заявил haqqin.az о том, что данное решение ФРС США скажется на азербайджанском манате не сильно, Азербайджан особо не почувствует изменений. «И даже если повышение ставки повлияет на курс маната, то через некоторое время национальная валюта вернется к сегодняшним показателям».

По словам Р.Гасанова, данные изменения больше всего коснутся таких стран, как Турция и Бразилия.