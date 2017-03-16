Партия Рютте побеждает в Нидерландах

Народная партия за свободу и демократию (НПСД) премьер-министра Марка Рютте победила на завершившихся в Нидерландах парламентских выборах. По данным экзитпола, проведенного компанией Ipsos, эта политическая сила получила 31 место в парламенте.

Крайне правая Партия свободы евроскептика Герта Вилдерса получила 19 мест и делит второе место с «Христианско-демократическим призывом» и «Демократами-66».

Третье место у «Зеленых левых» — 16 депутатских мандатов, четвертое — у Социалистической партии — 14 мандатов. Далее идут Партия труда (9), «Христианский союз» (6), Партия защиты животных (5) и другие.

Как свидетельствуют данные экзитпола, явка на выборах составила рекордные за последние 20 лет 81%.