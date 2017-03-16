Люди, из года в год подрабатывавшие носильщиками на территории овощного рынка «Восьмой базар», остались без средств к существованию. А все потому, что руководство рынка резко взвинтило цены на аренду тележек - с 4 аж до 10 манатов за день.

Речь идет о скандальном рынке, который фигурировал в деле против генералов МНБ. В свое время этот огромный торговый объект отняли у братьев Джафаровых, владевших компанией Maral Vega. С согласия экс-министра нацбезопасности Эльдара Махмудова, акции рынка захватил экс-заместитель министра нацбезопасности Хилал Асадов.

Репортерская группа haqqin.az побывала на территории рынка и убедилась в поистине адских условиях труда носильщиков и причинами их массового несогласия с хозяевами объекта.

Несомненно, все здесь побывавшие обратили внимание, как среди торговых рядов снуют бедно одетые мужчины с тележками, предлагая торговцам и покупателям услуги носильщиков. Плату за свой нелегкий труд они просят небольшую: от 1 до 2 манатов, в зависимости от загруженности тележки. Изо дня в день, без выходных и праздников, в любую погоду эти люди загружают, а потом тащат тяжелые тележки, лавируя среди торговых рядов и покупателей. Так они зарабатывают свой кусок хлеба.

Тележки они всегда брали в поденную аренду у администрации рынка. "Черный день" для них наступил, когда владельцы объекта неоправданно и значительно повысили арендную плату на это нехитрое транспортное средство.

«Мне 59 лет. Когда я сказал им, что не смогу платить по 10 манатов в день, мне предложили таскать грузы на спине. Уже два дня, как я не принес домой ни маната. Мои дети остались без еды», - жалуется носильщик по имени Ахад Ахмедов.

Его товарищ Теймур Теймуров признается, что их ежедневный заработок составляет от силы 13-15 манатов. И если 10 манатов из этих денег отдавать за аренду тележки, то практически ничего не остается, чтобы прокормить семью.

«Они резко подняли цену. Тем, кто не может оплатить эти несчастные тележки, работать не разрешают. Несмотря на свой преклонный возраст, я унижаюсь перед людьми, предлагая им донести покупки за сущие копейки. Ну где нам взять эти 10 манатов?», - вздыхает Теймуров.

Как удалось выяснить корреспондентам haqqin.az, весь бизнес по аренде тележек курирует человек по имени Руфат. Рабочие зовут его «хозяином». Говорить о «хозяине» носильщики отказываются, подозревая, что за нами уже начали следить.

И вправду, за репортерской группой haqqin.az издалека наблюдали несколько мужчин спортивного телосложения, периодически что-то докладывая начальству по рации.

Несмотря на это, корреспондентам все же удалось узнать, что рынок все еще находится в руках генералов МНБ.

Деятельность рынка курирует тесть Хилала Асадова Эюб Новрузов. Формально он покинул должность директора рынка, но фактически остается здесь главным управляющим. Стоит напомнить, что официально акции рынка принадлежат супруге Хилала Асадова - Нушабе Асадовой.

Все без исключения работники рынка опасаются что-либо говорить о руководстве, ведь несмотря на разоблачение преступной группы в МНБ, их бизнес продолжает процветать не без помощи другой «крыши».

Около 80 носильщиков уже написали коллективное письмо на имя первого вице-президента Мехрибан Алиевой и генпрокурора Закира Гаралова.

«После жалобы нам перестали выдавать тележки. Большинство, испугавшись, уже отозвали свои заявления. Но мы верим, что Мехрибан Алиева нам поможет. Она всегда на стороне справедливости. Ведь где это видано, чтобы аренду с 4 манатов сразу подняли до 10?», - надеется Т. Теймуров.

Носильщики жаловались в ИВ Низаминского района, но там им заявили, что не могут вмешиваться, поскольку по закону предприниматель сам устанавливает цены на своем рынке. Попытки лишившихся работы людей попасть на прием к руководству рынка также не принесли результатов. «Хозяин» заявил, что если захочет, может поднять арендную плату до 1000 манатов. А те, кто недоволен, могут проваливать с его (!) рынка.

Самого «хозяина» корреспондентам haqqin.az найти не удалось, но на некоторые вопросы согласился ответить его помощник Тариэль Тагиев. По его словам, раньше на рынке было 350 тележек, но теперь их количество было сокращено до 100. Сделано это было для того, чтобы избежать столпотворения среди торговых рядов.

Представитель рынка объяснил, что поскольку количество тележек уменьшилось, и было принято решение повысить арендную плату. На возражения носильщиков Тариэль Тагиев предложил им повысить стоимость своих услуг. А недовольных он назвал «провокаторами, которые выступают против государства».

Тагиев также не стал отрицать, что на территорию рынка не допускаются люди со своими тележками. Делается это якобы для пользы самих же носильщиков. Мол, пришлые рабочие демпингуют, то бишь снижают цены на эти услуги.

Попытки выяснить официальную позицию самого руководства рынка не увенчались успехом. Сотрудники охраны заявили, что в дневные часы начальство отдыхает и на рабочем месте не появляется.