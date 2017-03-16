На Берлинской Туристической Ярмарке "ITB" у Турции в этом году отдельный зал. Более 50 экспонентов рекламируют здесь свою страну на Босфоре. Турция всегда была одним из самых популярных направлений для немцев. Страна нравилась отдыхом по системе «все включено» семейным путешественникам, а также любителям культуры и приключений. Тем не менее, туризм в Турции начал переживать упадок. Настолько сильный, что даже министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу в ходе своего визита 8 марта почувствовал необходимость рекламировать каникулы в Турции. Кроме того, он выразил надежду, что, возможно, многие немецкие туристы отправятся в Турцию. Его страна настолько же безопасна, как Германия. Однако он также сказал: «Мы просим Германию решить, видит ли она Турцию в качестве друга или врага».

Это кажется крайне важным, поскольку для многих людей отдых в Турции в настоящее время представляется слишком неудобным или опасным, о чем свидетельствует короткий опрос среди посетителей ярмарки: «Я туда не поеду, потому что в настоящее время я не поддерживаю это правительство. Это основополагающее решение». «В данный момент я тоже не поеду в Турцию. Хотя я с удовольствием бы посетил Стамбул. Я слышал только хорошее, но в настоящий момент не поеду, нет». «Нет, для меня ситуация с безопасностью и политическая ситуация слишком опасны. Из-за нападений ИГИЛ на туристические объекты. А также из-за того, что осуществляется правительством, я это не поддерживаю». Улучшения для туристической отрасли Турции не предвидится.

Туристическая отрасль почувствовала эту проблему. Эллен Мадекер из немецкой туристической ассоциации выражает мрачный вывод: «Мы посмотрели на цифры резервирования немцами туров в Турцию за январь 2017 года, и там у нас минус 58 процентов». Уже по сравнению с 2015 годом, в 2016 году цифры выглядели слабыми. Обороты турецкой туристической отрасли резко сократились. По данным Управления статистики в Анкаре, доход снизился примерно на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом.

В крупнейшем немецком туроператоре «TUI» цифры отдыхающих в прошлом году снизились более чем на половину – прежде всего в классических туристических регионах на побережье. Представитель фирмы Бернд Хофманн поясняет: «Обычно мы привлекаем около двух миллионов клиентов в Турцию, сейчас это около миллиона, однако это показывает, что в Турцию все еще едут. Поскольку клиенты почувствовали там гостеприимство, высокое качество отелей и многообразие этой страны».

Тем не менее, тот факт, что многие воздерживаются от поездки в Турцию, связан, по мнению немецкой туристической ассоциации, не только с терактами, но и с политической ситуацией на Босфоре. Эллен Мадекер полагает: «Переворот в Турции был своего рода решающим моментом. Сложная политическая ситуация, которую отразили средства массовой информации, также будет препятствовать тому, чтобы тот или иной отдыхающий побывал в Турции». Короче говоря, многие немецкие туристы обеспокоены проблемами безопасности и осуждают политику Эрдогана.

В туроператоре «TUI», тем не менее, говорят о текущем восходящем потоке резервирования. А их конкурент «Alltours» надеется на спонтанность немцев. Так как многие заказывают свои летние каникулы непосредственно перед ними, особенно в связи с сильным резким падением цен в пятизвездочных отелях.

Экономическая нагрузка за счет сокращения числа посетителей больше, чем предполагалась. Доходы от турецкого туризма в 2015 году составляли 13 процентов ВВП. За первые девять месяцев 2016 года число иностранных туристов сократилось примерно на треть. Многие гостиничные операторы были вынуждены объявить банкротство в связи с террористическими атаками и политическими действиями президента Эрдогана с момента попытки государственного переворота в июле 2016 года. Доходы от туризма уменьшились с 24,9 млрд. долларов США (с января по сентябрь 2015 года) до 17,3 млрд долларов (с января по сентябрь 2016 года). Эта тенденция сохраняется и будет болезненно отражаться на экономических показателях Турции в 2017 году.