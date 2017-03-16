Азербайджан привлекает еще один миллиард долларов

ЗАО "Южный газовый коридор", эмитировавший в марте 2016 года на международном рынке десятилетние облигации в объеме 1 млрд долларов США с доходностью 7% годовых (купонная ставка - 6,875), в соответствии с требованиями 144a/RegS, осуществил размещение второго выпуска корпоративных облигаций на 1 млрд долларов.

Как сообщает Report, облигации обеспечены государственной гарантией. Размещение облигаций с доходностью 5,8% годовых, что ниже доходности первого выпуска, говорит о доверии капитальных рынков к Азербайджану и ЗАО "Южный газовый коридор". Дополнительный выпуск повысил общую сумму международных облигаций со сроком обращения до 2026 года до 2 млрд долларов, тем самым эта эмиссия считается крупнейшей в стране на сегодняшний день.

Обеспеченные государственной гарантией облигации ЗАО "Южный газовый коридор" вызвали большой интерес инвесторов. Так, большая часть облигаций – 45% куплена инвесторами США, 40% - Соединенного Королевства, 13% - других европейских стран, 2% - стран Азии и Ближнего Востока. Подписка на облигации превысила ожидания, 90% заявок были поданы фондовыми менеджерами, что способствовало равномерному распределению среди ведущих институциональных инвесторов.

Это второй успешный выпуск евробондов ЗАО "Южный газовый коридор" на международных рынках капитала за прошедшие 12 месяцев. Успешная эмиссия международных облигаций является явным примером доверия иностранных инвесторов к сильной экономике Азербайджана и развитию транспортной инфраструктуры для одного из крупнейших в мире газовых месторождений.

Действующий в качестве эмитента ЗАО "Южный газовый коридор", 100% акций которого прямо или косвенно принадлежат Азербайджану, представляет интересы Азербайджана в реализуемом при поддержке Европейского Союза проекте Южного газового коридора протяженностью более 3 500 км, призванного осуществлять поставки природного газа из Азербайджана в Европу.

Синдикат банков Citi Bank, UniCredit, JP Morgan уполномочен разместить выпущенные эмитентом облигации на международных финансовых рынках. Компания Lazard Freres SAS выступает в качестве финансового консультанта азербайджанской стороны. Юридические компании Clifford Chance и Omni выступают в роли консультанта эмитента, компании White & Case и BM Morrison Partners LLC – в качестве юридических консультантов ведущих менеджеров.