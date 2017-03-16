Министерство по чрезвычайным ситуациям считает, что трагедия в Хырдалане для всех имеющих отношение к случившемуся структур и чиновников должна стать серьезным уроком.

Давно пора понять, что во избежание трагических инцидентов подобного рода необходимо разрабатывать и осуществлять профилактические мероприятия.

Как заявил haqqin.az глава пресс-службы МЧС Октай Байрамов, ведомство постоянно инструктирует граждан и технический персонал, как предотвратить случаи отравления угарным газом.

Сотрудники МЧС проводят профилактические беседы в школах, вузах, трудовых коллективах.

Напомним, накануне в городе Хырдалан от угарного газа скончалось пять человек. Установлены личности скончавшихся от отравления угарным газом в Хырдалане. Погибшими оказались жители Балакена: Нубар Фазиль гызы Мусаева (1974 г.р.), Мелек Мубариз гызы Аббасова (1999 г.р.), Турана Вахид гызы Ханлаева (2000 г.р.), Ламия Вахид гызы Ханлаева (1999 г.р.), Айтен Эльчин гызы Мусаева (1993 г.р.).