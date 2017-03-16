 

Кровопролитие, выстрелы, подтасовки. И все это – выборы в Армении

Автор: Сюзан Джагинян, отдел Армении 

Предвыборная кампания набирает обороты, и Армения постепенно превращается в настоящую Сицилию. Если в начале кампании рейтинговые кандидаты-эрпэушники пытались перегрызть друг другу глотки, потому что не могли поделить территорию, то теперь уже облеченные властью полицейские чины с помощью кулаков и оружия стараются устранить конкурентов.

парламент Армении

Уже известно, что в армавирском марзе сторонники альянса ОРО («Оганян-Раффи-Осканян») набросились и отмутузили Ераносяна Лерника - брата замначальника полиции республики Ераносяна Левика. Впрочем, и сам братец Лерник занимает немалый полицейский чин и имеет табельное оружие, а потому успел сделать несколько выстрелов, пока пистолет не выбили у него из рук нападавшие.

Но этим дело кончилось. Дальше все пошло по классическим канонам разборок братвы. День спустя к потасовке парней помоложе подключились «авторитеты» постарше. В драку ввязался даже сам Левик Ераносян, и на этот раз в ход пошла винтовка.

В итоге трое членов ОРО с телесными повреждениями госпитализированы: один с пулевым ранением, двое других - с ножевым. Один человек задержан, возбуждено уголовное дело.

Как удалось выяснить армянским журналистам, нынешнее побоище уходит корнями в сентябрьские прошлого года выборы органов местного самоуправления, когда был, так сказать, избран родственник Ераносяна Самвел Галстян. Естенственно, из РПА. И вот теперь его бывший оппонент Мелик Мелконян из альянса ОРО решил, что пришло время восстановить справедливость с применением кулаков и пистолетов.

Ну чем не Сицилия?! Удалось-таки армянским властям низвести парламентские выборы до планки дворовых разборок. А ведь именно они, новоизбранные депутаты, составят будущее правительство и определят его задачи на целых пять лет!..

Так чего ждать, если высшие полицейские чины ведут себя как хулиганье дворового пошиба, лично участвуя в мордобое. Хотя от кого-кого, а от братьев Ераносянов после событий в Сари таге, где они были главными «героями», дубинками разгонявшими протестующих, вряд ли следует ждать чего-нибудь иного.

Примечательно, что после внушительных речей на совещаниях в марзах полицейские чины и лично сам Вова Гаспарян молчат о бесчинствах своих коллег. Очевидно, полиция не силах контролировать ситуацию, хотя Сержик Саргсян в беседах с послами разных государств уверял, что грядущие выборы будут безупречными.

Интересно, безупречные - это какие? С кровопролитием, трупами, массовыми подтасовками и т.д.?

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