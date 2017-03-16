«Это был заказ, аналог украинского «Майдана». Заказ Михаила Саакашвили и его партии «Единое национальное движение» (ЕНД). Спецслужбы проглядели его. Произошло невероятное - из-за того, что несколько человек были оштрафованы дорожным патрулем, мгновенно в центре Батуми сбежалось две тысячи человек. Причем, несколько групп молодых человек с заранее заготовленными камнями. Аналогичные беспорядки планировались и в других городах страны, но грузинский «Майдан» не прошел”, - так выразил общее мнение большинства политиков и политологов лидер парламентского большинства Грузии Арчил Талаквадзе относительно беспорядков, которые имели место в Батуми 12 марта.

В Тбилиси подавляющее большинство независимых журналистов полагают, что произошедшее было инспирировано партией Михаила Саакашвили. Причем, тот же А. Талаквадзе полагает, что время саакашистов вышло: “Нацдвижение элементарно и стремительно маргинализируется”. Как бы там ни было, но события развернувшиеся неожиданно в Батуми всколыхнули всю Грузию, вынудив руководство страны срочно выехать в охваченный волнениями город, где начались столкновения протестующих с силовиками.

С 12 марта в Батуми находятся почти все представители грузинского правительства во главе с премьером Георгием Квирикашвили. А до того в охваченный нешуточными волнениями город прибыли министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили, начальник администрации президента Георгий Абашишвили и секретарь Совета Национальной безопасности Давид Раквиашвили.

Их действия поддержал специальным заявлением президент Георгий Маргвелашвили, призвавший правительство защищать право граждан на выражение своего мнения, а общественность - проявлять уважение к государственным институтам.

“Только так Грузия сможет стать сильной, демократичной и свободной страной”, - заявил президент. Согласно последним сообщениям радикальная молодежь покинула улицы, перестала громить магазины и поджигать автомобили. Более 70 участников ночных беспорядков были задержаны.

Батумский городской суд уже рассмотрел большинство из них. Кого оштрафовали, кого отпустили восвояси, а кто -то ждет решения суда. Несовершеннолетних отпустили по домам, семерых лишили свободы на несколько дней, процесс над несколькими гражданами, наиболее “отличившимся” в столкновениях с полицией пришлось отложить.

Глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили в эфире «Общественного вещателя Грузии» (ОВГ) пояснил: “Злостные хулиганы будут наказаны по всей строгости закона”. И в заключение – мнение высказанное экспертом Гия Хухашвили в беседе с haqqin.az: “Причину произошедшего следует искать в социальной сфере. Саакашисты же, верные своим традициям попытались воспользоваться справедливым возмущением горожан. Но эта попытка показала, что время их давно вышло”.