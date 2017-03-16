Вся Америка покупает марихуану через приложение этого азербайджанца

Приложение, созданное проживающим в США азербайджанцем Ламином Заррадом бьет рекорды по популярности. По информации телеканала CNBC, после легализации в США продажи марихуаны остро возник вопрос со способами оплаты наркотиков.

Банки, ссылаясь на несовершенство законодательства, отказываются осуществлять сделки между продавцами марихуаны и ее покупателями. Поэтому, оплата кредитной карточкой здесь невозможна.

В то же время, некоторые крупные аптеки, занимающиеся продажей марихуаны, имеют выручку в несколько сотен тысяч долларов в день. При этом возникает большая проблема с перевозкой и хранением крупной суммы наличных денег.

На помощь покупателям и продавцам наркотиков приходит блокчейновый стартап Ламина Заррада - Tokken.

По словам основателя и исполнительного директора Ламина Заррада, Tokken является «цифровым банком» и по его словам, идеально подходит для индустрии по производству легальной марихуаны, поскольку он помогает обойти нормативные ограничения.

Tokken в настоящее время запустил бета-версию в Колорадо и планирует развернуть сервис по всей стране к первому кварталу 2017 года. Tokken предоставляет продавцам марихуаны банковские счета и историю финансовых операций по счету на основе блокчейна, которые связаны с обычными банковскими учреждениями. При этом, сам Tokken выступает лишь в качестве посредника.

Телеканал отмечает, что приехавший в качестве беженца из Азербайджана в США Ламан Заррад, надеется, что его программа поможет не только покупателям и продавцам марихуаны, но и таким же мигрантам как он.

«После ужесточения миграционного законодательства, многие беженцы и мигранты боятся иметь дело с банками, ссылаясь на многочисленные проверки. Они стараются искать такую работу, где бы платили наличные деньги. Моя программа во многом бы решала этот вопрос», - сказал он.

Примечательно, что телеканал CNBC и другие источники указывают, что Ламин Заррад прибыл в США из Азербайджана. Однако его имя более свойственно для азербайджанцев, проживающих в Иране. Не исключено, что в биографии программиста иранская провинция Западный Азербайджан была ошибочно указана просто Азербайджаном.