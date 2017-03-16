В то время как руководство Азербайджана прилагает усилия по повышению инвестиционной привлекательности страны, внутри страны находятся оппозиционные активисты, предпринимающие такие же усилия, но в совершенно противоположном направлении.

Буквально несколько дней назад, президент Азербайджана Ильхам Алиев провел в Париже встречу с членами бизнес-совета Движения предприятий Франции (MEDEF). Глава государства рассказал французским бизнесменам об экономических реформах, проводимых в стране и благоприятном инвестиционном климате в Азербайджане. Во время своих рабочих встреч глава страны отмечал роль Южного газового коридора, реализация которого повысит энергетическую безопасность всей Европы.

Однако, несколько ранее в соседней стране - Германии проводилась другого рода конференция, участники которой призывали международные финансовые институты, наоборот, отказаться от выделения кредитов на строительство «Южного газового коридора».

По информации издания ndr.de, яростнее всех отказаться от финансирования этого проекта выступал молодой правозащитник из Азербайджана Расул Джафаров. Одетый в свитер революционно красного цвета молодой человек своими громкими речами изобличал правительство Германии в том, что оно, видите ли, является акционером Азиатского Банка Развития.

Именно этот финансовый институт, по мнению Расула Джафарова, финансирует строительство газопровода из Азербайджана в Европу. К слову, кредиты на реализацию этого масштабного проекта выдают еще Всемирный Банк и Европейский Банк Реконструкции и Развития, но они, по словам правозащитника, более серьезно относятся к вопросам защиты прав человека и поддержки гражданского общества.

«Когда вы даете государственные кредиты таким правительствам, то делаете их еще сильнее. Потом эти деньги оборачиваются против гражданского общества, журналистов и всех тех, кто критикует это правительство», - заявил Расул Джафаров, не забыв упомянуть, что и сам был арестован за такую критику.

Досталось от Расула Джафарова не только Азербайджану, но и соседней Турции, единственная вина которой в том, что именно по ее территории пройдет газопровод из Азербайджана в Европу. Правозащитник резко озаботился положением с правами человека и в этой стране.

Когда Расул Джафаров больше не смог найти каких-либо логических доводов для продолжения критики, к нему на помощь пришла Коринна Хорта их правозащитной организации Urgewald.

Она также обвинила Германию в том, что финансовый институт, акционером которого является эта страна, финансирует проекты, нисколько не заботясь о правах человека. Правда ее речь была гораздо короче и менее эмоциональна, чем у Расула Джафарова.

Ну, что остается добавить? Браво, господин Джафаров. Кто бы вас не отправлял в Берлин с этой провокационной и подрывной миссией по саботажу главного экономического проекта Азербайджана, он сделал правильную ставку. Уверен, выбирать ему было из кого. Такие, национал-предатели, как Расул Джафаров всегда были и будут. Просто нужно помнить, что «Южный газовый коридор» это проект всей нации, и от его реализации зависит благополучие всех азербайджанцев. И сказки про ущемленные права человека здесь совсем неуместны…