В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжились слушания по громкому делу бывшего инспектора Государственной автомобильной транспортной службы Ровшана Ахмедова, обвиняемого в краже ювелирных изделий стоимостью 800 тысяч манатов. Драгоценности принадлежали Чингизу Бахшиеву, бывшему советнику экс-министра транспорта Зии Мамедова.

На очередном заседании продолжился опрос свидетелей. Первым показания дал сын обвиняемого Ровшана Ахмедова Шахмар, заявивший, что с детства знает Чингиза Бахшиева.

«В последнее время отец и Чингиз часто о чем-то спорили. Чингиз сначала угрожал отцу, а потом и вовсе обвинил его в краже золота, которое он давал в наш дом на хранение», - сказал свидетель.

Отвечая на вопросы сторон процесса, Шахмар Ахмедов показал, что он не знал, где его отец хранил деньги и золото Чингиза Бахшиева.

Затем дал показания зять Чингиза Бахшиева Аяз Ибрагимов.

«Ровшан принес деньги ко мне домой. Я тогда болел и постоянно находился дома. Ровшан оставил свертки с золотом и ушел. Позже пришла моя жена и сказала, что свертки слишком легкие. Потом она стала звонить своим родителям», - утверждал свидетель.

Свидетель также сказал, что среди ювелирных украшений, принадлежащих его тестю, было и золото его семьи.

«Там были 30-40 моих золотых монет, которые я давал на хранение тестю», - уточнил А.Ибрагимов.

«Я не вмешивался в дела тестя. О том, что его золото было украдено, узнал только после того, как он заболел», - заявил свидетель.

А.Ибрагимов утвердительно ответил на вопрос судьи о том, что к ним в дом каждый день приходила домработница.

После этого между судьей и свидетелем произошел следующий диалог.

Судья: Приходила ли домработница и тогда, когда вы отсутствовали дома?

Свидетель: Такого не было, моя супруга всегда была дома.

Судья: Когда вам принесли золото и когда его забирали, брат вашей супруги был в Баку?

Свидетель: Нет, по-моему…

В их диалог вмешался обвиняемый Р.Ахмедов, заявив, что Нариман Бахшиев за это время четыре раза приезжал в Баку.

Судья: Вы знали, что вам принесли золото или вы полагали, что это продукты из района?

Свидетель: Еще раз повторю, что в эти дела не лез. Я узнал о том, что это золото, лишь после того, как мне об этом сказала жена.

Судья напомнил свидетелю, что на следствии он давал другие показания.

Процесс будет продолжен 4 апреля.