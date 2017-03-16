 

Стальные яйца Сержа Саргсяна послесловие к парижской встрече

Автор: Акпер Гасанов, автор haqqin.az 

Президенту Армении Сержу Саргсяну сибарит и меняться не собирается. Но есть все же кое-что, что вполне может стать полезным для главы армянского государства.

Достаточно погуглить, чтобы увидеть кадры, где шаолиньские монахи демонстрируют, сколь мощно они натренировали одну, обычно очень уязвимую в драках, часть тела. Достигших наибольших высот в этом непростом деле именуют обладателями «стальных яиц». Именно так. Ибо эти мощные старики легко и безболезненно переносят многочисленные удары ногой аккурат промеж ног.

Саргсяну давно пора научиться этому искусству. Образно говоря, бьют его по этому уязвимому месту частенько и ощутимо, и стоически переносить их у него может не хватить сил. В очередной раз такой удар последовал оттуда, откуда бывший карабахский комсомальчик совсем не ждал. «Сестра» Армении - Франция, устами своего президента Франсуа Олланда озвучила то, что, по традиции, вызывает боль и стоны в Ереване.

Месье Франсуа заявил, что статус-кво в карабахском конфликте неприемлем. И добавил, что видит необходимость в возобновлении переговорного процесса. Это, собственно, то, на чем настаивает Азербайджан и чему так противится Армения. Вот и глава Азербайджана  Ильхам Алиев после высказывания Олланда подчеркнул: «И мы говорим об этом и хотим, чтобы статус-кво был изменен как можно скорее и конфликт был бы урегулирован, в регионе обеспечен мир и азербайджанские беженцы смогли бы вернуться на свои исторические земли».

Президент Ильхам Алиев к тому же отметил, что на первом этапе важно вернуть Армению за стол переговоров. Налицо полное совпадение позиций официального Баку и официального Парижа. И официальный Ереван, получив столь болезненный удар, с изумлением наблюдал единодушие в диалоге между Алиевым и Олландом. При этом ни о каких санкциях в отношении Азербайджана, если наша страна решит воспользоваться своим законным право на восстановление территориальной целостности военным путем, речи не было. А ведь в Армении так ждали подобного предупреждения со стороны Франции.

Тем мучительнее для армянских властей было наблюдать за тем, как в ходе визита во Францию президент Азербайджана откровенно тролил Армению, рассказав о том, что в Баку без смеха не могут слышать разговоры об очередных армянских «инновациях». Эта традиция, между тем, имеет давние корни. В частности, все прекрасно помнят, как в Армении изобрели  «лекарство от СПИДа», главным компонентом которого оказался обычный йод.

Собственно, вся нынешняя Армения напоминает мифический «арменикум». Это искусственно созданное образование, судьба коего будет столь же печальна, как и участь «изобретения» ереванских «гениев». А все потому, что правители этой страны не желают жить в мире со своими соседями. Потому что врут и изворачиваются до последнего. Потому что используют своих граждан как пушечное мясо, только чтобы удержать свою власть. Чем это чревато, армянская сторона уже убедилась в апреле прошлого года. Если официальный Ереван продолжит демонстрировать отсутствие конструктивизма в переговорном процессе, то потери армянской стороны могут быть гораздо большими.

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