 

Организаторы «Формулы-1» критикуют Азербайджан + официальная реакция

Автор: Назим Гусейнзаде, спортивный обозреватель 

Исполнительный директор компании Liberty Media Грег Маффей раскритиковал бакинский Гран-при, заявив, что он ничего не дает «Формуле-1» в долгосрочной перспективе. Маффей дал понять, что этап в Азербайджане не вызывает у него положительных эмоций, и обвинил организаторов в неспособности построить долгосрочный бизнес.

«Наша работа состоит не только в том, чтобы найти партнеров, которые будут хорошо нам платить, - заявил Маффей. - Они должны нам помогать выстраивать бренд и помогать в создании продукта. Экклстоуном двигала только жажда заработка, и в итоге мы получили этапы в таких городах, как Баку. Они заплатили нам большую сумму, но не сделали ничего, чтобы построить долгосрочный бренд и помочь бизнесу.

Грег Маффей

Такие этапы, как в Мехико, Сингапуре и Абу-Даби, считаются захватывающими. Мы должны поделиться этим с организаторами тех гонок, где дела идут не так хорошо».

По мнению промоутера Гран-при Азербайджана Арифа Рагимова, такие заявления говорят о недостаточном знании вопроса.

«Конечно, нас это очень расстроило, – приводит его слова Reuters. – Господин Маффей занимается вопросами «Ф-1» меньше полугода, а мы работаем над этим проектом уже более трех лет и имеем больше опыта в «Формуле-1», чем он. Потому такие слова говорят о недостаточном понимании вопроса. Впрочем, посмотрим. В прошлом году мы провели прекрасное шоу, что признали практически все. Это был успех для гонщиков, потому что у нас сложная трасса, которая вызывает интерес у пилотов. Это была отличная гонка, отличное шоу.

Ариф Рагимов

Мне трудно понять, как кто-то, не присутствуя на гонке или мероприятии, может плохо о ней отзываться. Для нас слова Маффея o том, что этап в Азербайджане не вызывает у него положительных эмоций, стали неприятным ударом. Думаю, подобное утверждение недальновидно. К тому же такие рассуждения наносят вред наследию «Формулы-1». Однако мы можем пересмотреть контракт. Его можно разорвать только по взаимному согласию. Мы вносим серьезный вклад в доходы чемпионата мира, и если вдруг будет принято решение о расторжении контракта, то это станет потерей для «Формулы-1».

Напомним, что этап в Баку появился в календаре в 2016 году – он стал последним, включенным в календарь во времена руководства Берни Экклстоуна. Городская трасса получила высокие оценки в паддоке, а первым победителем в Баку стал Нико Росберг. В нынешнем сезоне этап сменил название – теперь это Гран При Азербайджана, а не Гран При Европы.

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