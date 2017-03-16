Российский чиновник извинился за анекдот про Баку и Ереван

Безобидный спор в фейсбуке о состоянии дорог в Волгограде между членом Общероссийкого народного фронта Арменом Оганесяном и директором государственного учреждения, подконтрольного областной администрации, Дмитрием Вереницыным, привел к скандалу.

Блогеры и журналисты обратили внимание на неполиткорректность анекдота об отношении армян к азербайджанцам, который написал господин Вереницын в споре с общественником Оганесяном, поскольку речь там шла не просто о колоритном национальном юморе, а о войне и человеческих жизнях. Тем более в условиях непростых отношений государств с титульными национальностями, упомянутыми в посте, пишет издание «Волгоградский репортер».

Пользователи социальных сетей в своих комментариях отмечают, что подобные заявления от человека, работающего в госструктурах, пусть и региональных, вызывают дополнительные вопросы.

«Волгоградский репортер» опубликовал без цензуры скриншот с фрагментом публичного диалога общественного деятеля и чиновника в социальных сетях.

Под давлением общественности Дмитрий Вереницын был вынужден признать свою неправоту, удалить провокационный пост и принести извинения Армену Оганесяну: «Да, ты прав. Выбор шутки был неудачен. Мне показалось, что она не направлена на разжигание никакой ненависти, а подчеркивала иные вещи в контексте позиций знакомых мне людей в разное время. Она вызвала бурную дискуссию и неоднозначные трактовки. Никого не хотел обидеть. Шутка не моя. Удаляю. Армен Оганесян, приношу свои извинения. Всем спасибо».