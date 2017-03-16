 

Волк чуть не загрыз женщину в Нефтчале

Автор: Отдел информации 

Сегодня в пять часов утра волк напал на подсобное хозяйство жителя села Маяк Нефтчалинского района Хейруллы Алекперова, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

В это время супруга хозяина дома 60-летняя Зейнаб Алекперова готовила крупный рогатый скот к выводу на пастбище. Волк напал на женщину, которая в результате нападения дикого животного получила травмы в области лица, шеи и рук. Женщину спасло то, что члены ее семьи проснулись от ее криков и смогли убить волка.

З.Алекперову доставили в Центральную районную больницу, где ей сделали прививку от бешенства и оказали медицинскую помощь.

Жители села говорят, что, хотя в последнее время нападение волков на скот на пастбищах стало привычным делом, это первый случай, когда волки нападают на село. 

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