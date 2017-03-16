Начал работу V Глобальный Бакинский форум

Сегодня начал свою работу V Глобальный Бакинский форум, в работе которого принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает официальный сайт главы государства.

В форуме «Будущее внешних связей: сила и интересы», который проводится при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и организации Международного центра Низами Гянджеви, принимают участие около 300 представителей из 53 стран, среди которых президент Латвии Раймондс Вейонис, президент Черногории Филип Вуянович, президент Албании Буяр Нишани, президент Македонии Георге Иванов, президент Грузии Георгий Маргвелашвили, председатель президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич.

В рамках форума будут проведены панельные обсуждения на семь тем.

Форум завершит свою работу 17 марта.