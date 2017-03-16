ВВС Израиля уничтожили объекты ХАМАС

Самолеты ВВС Израиля поразили две позиции ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства. Об этом сообщила в коммюнике армейская пресс-служба.

"В ответ на ракетную атаку из сектора Газа ВВС Израиля нанесли сегодня удары по двум позициям ХАМАС в северной части сектора", - указали военные.

Несколькими часами ранее запущенная с территории палестинского приморского анклава ракета "разорвалась в незаселенной местности в районе регионального совета Сдот-Негев к северо-востоку от города Беэр-Шева", указали в армейской пресс-службе. По ее данным, пострадавших в результате инцидента нет.

В предыдущий раз Израиль подвергался ракетному обстрелу с территории палестинского приморского анклава 2 марта.