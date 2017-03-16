Семья Ким Чен Нама отдала Малайзии право распоряжаться его телом

Семья Ким Чен Нама, единокровного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, оставила на усмотрение властей Малайзии решение о том, что делать с его телом. Об этом сообщил заместитель главы полиции страны Нур Рашид Ибрагим, передает ТАСС со ссылкой на информагентство Kyodo в четверг, 16 марта.

По его словам, родственники не выразили желания забрать тело.

15 марта вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди заявил, что власти страны рассматривают возможность передать КНДР тело Ким Чен Нама в обмен на разрешение со стороны Пхеньяна покинуть Северную Корею девяти малазийцам, отмечает РИА Новости.

Ранее в тот же день сообщалось, что личность Ким Чен Нама была подтверждена по образцу ДНК его ребенка.

14 марта стало известно, что тело погибшего было забальзамировано. Как заявил глава МВД Малайзии Ахмад Захид Хамиди, эта мера необходима для того, чтобы сохранить останки. «Если труп и дальше держать в морге, он может разложиться», — пояснил министр.

Тело хранится в морге больницы Куала-Лумпура уже больше месяца — с 13 февраля, когда в столичном аэропорту был убит гражданин Северной Кореи с паспортом на имя Ким Чхоля. По данным малазийской полиции, это был Ким Чен Нам, брат северокорейского лидера Ким Чем Ына. На коже мужчины были обнаружены следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного Международной конвенцией о химическом оружии.

Южная Корея с самого начала утверждала, что погибший — брат Ким Чен Ына, эту же позицию занимают США. Пхеньян не признает, что жертва покушения является близким родственником лидера КНДР.