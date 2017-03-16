Президент Ильхам Алиев об усилении двойных стандартов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на V Глобальном Бакинском форуме «Будущее внешних связей: сила и интересы», сказал, что, несмотря на четыре резолюции Совета Безопасности ООН о выводе армянских войск с территории Азербайджана, эти решения до сих пор не выполнены, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил отсутствие механизмов выполнения и имплементации резолюций, принятых ведущими международными организациями, включая ООН.

«Последние события в мире показывают, что двойные стандарты становятся обычной практикой, когда нормы и принципы международного права преподносятся по-разному и служат узким интересам», — сказал президент.

По его словам, в некоторых случаях резолюции Собвеза ООН выполняются в течение нескольких часов.

«Однако в случае с Азербайджаном эти четыре резолюции не выполняются почти 25 лет», — отметил он.