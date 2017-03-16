Новый постпред США в ООН: «Мы не можем доверять России»

В своем первом интервью постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли, назначенная администрацией Дональда Трампа, призвала не относиться легкомысленно к угрозам, исходящим от России, сообщает Русская служба ВВС.

«Воспринимайте это серьезно. Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России», — сказала она в интервью телеканалу Эн-би-си.

Таким образом, она заняла гораздо более жесткую позицию, чем президент Трамп. Тот неоднократно говорил, что его администрация сможет лучше поладить с Москвой, чем это получилось у его предшественника Барака Обамы.

Постпред США в ООН говорила о России, отвечая на вопрос ведущего о новых обвинениях в хакерских атаках, прозвучавших накануне в адрес российских спецслужб.

Министерство юстиции США предъявило обвинения по делу о взломе аккаунтов пользователей Yahoo группе хакеров, в числе которых оказалось двое сотрудников ФСБ России - Дмитрий Докучаев и Игорь Сущин. Обвинения предъявлены также двум предположительно работавшим на них хакерам Алексею Белану и Кариму Баратову.

В начале февраля Хейли заявила, что санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине, а Россия не добьется выполнения минских соглашений.

Хейли была утверждена постоянным представителем США при ООН в январе. За нее проголосовали 99 сенаторов, четверо высказались против.

44-летняя Хейли родилась в семье индийских иммигрантов-сикхов, она член Республиканской партии и самый молодой губернатор штата в США. В ходе предвыборной кампании Трампа Хейли признавалась, что не является его поклонником. Во время республиканских праймериз она сначала поддерживала сенатора Марко Рубио, а затем сенатора Теда Круза.