Мадуро назвал генсека Организации американских государств «мусором»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко отозвался о генеральном секретаре Организации американских государств (ОАГ) Луисе Альмагро, назвав его мусором, передает РИА Новости.

«Никто не смеет угрожать Венесуэле, и меньше всего этот человеческий мусор по имени Луис Альмагро, мы ему ответим на всех уровнях», — приводит портал Nacional заявление Мадуро.

Столь резкие высказывания венесуэльского лидера были вызваны недавним докладом Альмагро, в котором он заявил о возможности исключения страны из ОАГ в случае непроведения всеобщих выборов.

«Скольким людям помогла ОАГ за 70 лет своего существования? Сколько интервенций узаконила? ОАГ служит только для того, чтобы гарантировать политику вмешательства», — заявил Мадуро.