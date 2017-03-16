 

Kapital Bank будет работать в праздничные дни

 

По случаю Новруз байрамы Kapital Bank будет работать в праздничные дни. Обслуживание клиентов в Kapital Bank будет проходить по следующему графику: филиал Мяркяз - 20-21 марта, филиал Ичери Шехер - 22-23 марта, филиал Астара - 19-21 марта. Вышеуказанные филиалы будут работать с 10:00 до 17:00.

Kapital Bank поздравляет азербайджанский народ с праздником Новруз, желает всем здоровья, благополучия и новых успехов.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и четырех отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

490 просмотров


Старости
Эльхан Мамедов: «Против Азербайджана могут быть введены санкции»
Эльхан Мамедов: «Против Азербайджана могут быть введены санкции»
Наша погода
Сегодня 12° / 6°
17 Март 11° / 5°
18 Март 12° / 6°
19 Март 9° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7282 AZN
1 EUR   =   1.8532 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Миллиарды утекают из России в Швейцарию
Трамп предложил увеличить расходы бюджета на оборону за счет всего остального
Fitch о ценах на нефть
Президент Ильхам Алиев призвал ввести санкции против Армении
Президент Ильхам Алиев о роли Баку в нормализации отношений между Москвой и Анкарой
Армянские войска обстреляли позиции ВС Азербайджана
Kapital Bank будет работать в праздничные дни
Мадуро назвал генсека Организации американских государств «мусором»
Новый постпред США в ООН: «Мы не можем доверять России»
У восточного побережья США заметили российский корабль-разведчик
Центробанк о влиянии решения ФРС США на курс маната
Президент Ильхам Алиев об усилении двойных стандартов
В Баку журналист выбросился из окна 17-го этажа
Семья Ким Чен Нама отдала Малайзии право распоряжаться его телом
ВВС Израиля уничтожили объекты ХАМАС
Начал работу V Глобальный Бакинский форум
Волк чуть не загрыз женщину в Нефтчале
Российский чиновник извинился за анекдот про Баку и Ереван
Трамп об ассимиляции мусульман
Организаторы «Формулы-1» критикуют Азербайджан + официальная реакция
Стальные яйца Сержа Саргсяна послесловие к парижской встрече
Эрдоган помог голландцам на выборах наш комментарий
Суд расследует дело о золоте советника Зии Мамедова haqqin.az из зала суда
Национал-предатель Расул Джафаров призвал Германию не выдавать кредиты Азербайджану наша реакция
Вся Америка покупает марихуану через приложение этого азербайджанца