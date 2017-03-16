По случаю Новруз байрамы Kapital Bank будет работать в праздничные дни. Обслуживание клиентов в Kapital Bank будет проходить по следующему графику: филиал Мяркяз - 20-21 марта, филиал Ичери Шехер - 22-23 марта, филиал Астара - 19-21 марта. Вышеуказанные филиалы будут работать с 10:00 до 17:00.

Kapital Bank поздравляет азербайджанский народ с праздником Новруз, желает всем здоровья, благополучия и новых успехов.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и четырех отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.