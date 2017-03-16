 

Президент Ильхам Алиев о роли Баку в нормализации отношений между Москвой и Анкарой

Автор: Отдел информации 

Баку играет стабилизирующую роль в отношениях между различными государствами, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

«Азербайджан играет стабилизирующую роль в отношениях между различными странами. Еще недавно в отношениях между Россией и Турцией имелась серьезная напряженность, и мы сыграли свою роль в их примирении. Мы смогли достигнуть своих целей»,  подчеркнул Ильхам Алиев в четверг на V Бакинском Глобальном форуме.

По его словам, последние события свидетельствуют, что Москва и Вашингтон считают Баку своим надежным партнером.

«Недавно в Баку состоялось историческое событие. Военное руководство США и России приняло решение о проведении встречи начальников своих генеральных штабов в Азербайджане. Выбор Азербайджана в качестве места проведения встречи был не нашей инициативой. Это они обратились к нам с таким предложением»,  сказал президент Ильхам Алиев.

Президент подчеркнул, что Азербайджан проводит независимую политику, «и это высоко ценится нашими партнерами».

«Нас воспринимают в качестве независимого государства, а не в качестве спутника или сателлита, как некоторых других»,  отметил глава государства.

Ильхам Алиев подчеркнул активное сотрудничество Азербайджана с НАТО.

«Мы не являемся членом НАТО, но, тем не менее, обеспечиваем техническую и финансовую поддержку правительству Афганистана, в том числе осуществляя воздушные перевозки в ту страну в рамках сотрудничества с НАТО»,  сказал президент.

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