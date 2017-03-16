Президент Ильхам Алиев призвал ввести санкции против Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал мировое сообщество применить санкции в отношении Армении, оккупировавшей 20% территории Азербайджана. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом глава государства заявил на V Бакинском Глобальном форуме.

«Ереван предпринимает все усилия для сохранения статус-кво по Карабаху. Однако главы стран-посредников переговорного процесса по карабахскому конфликту не раз заявляли, что статус-кво должен быть изменен», — подчеркнул он.

Президент отметил, что нагорно-карабахский конфликт должен найти свое решение в рамках территориальной целостности Азербайджана.

По его словам, Баку строит со всеми государствами нормальные отношения, за исключением Армении.